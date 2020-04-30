中石油擬削今年資本開支3成　管理層花紅減半

其實中石油首季上游業務還錄得經營溢利按年增長3.88%至148.83億元，主要是下游的煉油、化工及銷售業務因為新冠肺炎疫情癱瘓中國經濟一律錄得巨額經營虧損。花旗指，中石油預期煉油廠產能利用率第2季會由首季的75.7%升至80%左右，並會調整產能生產多些柴油，理由是柴油需求較好。

不過，花旗指，中石油現時每桶油當量成為高達50美元，即比起中海油高近60%，如果布蘭特期油維持在目前水平，今年次季均價就會是每桶25美元左右，中石油上游業務屆時無可避免也會轉虧。

另外，中石油天然氣與管道業務首季經營溢利按年倒退9.72%至113.59億元，其久被詬病的銷售進口天然氣及液化天然氣(LNG)虧損按年擴大19.58%至39.33億元，原因是內地因應新冠肺炎疫情打擊經濟，提早於2月下旬實現淡季非居民門站氣價。大和引述中石油管理層稱，中石油首季天然氣銷量按年倒退3.7%至477億立方米，油價暴瀉今年餘下季度可望降低銷售進口天然氣及LNG的虧損，問題是提前實施淡季氣價仍會嚴重打擊天然氣業務的表現。

派息方面，大和指，中石油今年中期仍會維持45%的派息比率，並會考慮派特別息。中石油在油價低迷的2015及2016年，資本開支分別為2,022億及1,723億元。