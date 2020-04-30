IEA料全球今年能源需求銳減6%　歐美最慘

新冠肺炎嚴重打擊各地經濟活動，國際能源機構(IEA)在年度報告估計，今年全球能源需求將跌6%，減幅相當於印度一年的能源需求。IEA料疫情仍未受控的美國及歐洲，全年能源需求將分別跌9%及11%。

IEA執行董事Fatih Birol表示，除了再生能源，其他所有能源如石油、天然氣、煤炭及電力的今年需求均大跌，其中石油全年需求將每日減少破紀錄的930萬桶；單計4月，減幅達每日2,900萬桶，而電力全年需求料錄得大蕭條以來最大跌幅。

國際油價周四(30日)延續漲勢，紐約期油仍升11.75%，每桶報16.83美元；布蘭特期油升7.63%，報24.26美元。

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