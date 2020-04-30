兩大晶片商：中國5G進度未有落後計劃

5G晶片設計商高通的行政總裁Steve Mollenkopf表示，中國智能手機市場需求「非常接近正常水平，而5G產品佔比較我們預期的要好。」

其主要競爭對手台灣聯發科技執行長蔡力行日前亦表示，該公司維持今年全球5G智能手機出貨量1.7億至2億部，中國佔其中1億至1.2億部的預測，指中國5G進度未有落後計劃。他又謂，聯發科的5G手機系統晶片、高通驍通865的對手天璣1000正取得成功，首款搭載它的智能手機已於首季推出，所有中國主要品牌下季前就會推出搭載天璣1000的智能手機，下半年會輪到中國以外的品牌。

高通預期截至6月底止第3季財季收入介乎44億至52億美元，中位數與市場預期的47.7億美元相若，同季撇除部分項目後的每股盈利將介乎60美分至80美仙。

其實首季在華市場份額最大的手機晶片廠是海思半導體，其市佔率按季上升6.1個百分點至43.9%，取代了高通的榜首位置，高通及聯發科分別降至32.8%及13.1%。華為期內90%手機採用了自家的海思處理器，令海思市佔率擴大，力壓高通。

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