世界黃金協會：中國首季飾金需求暴挫64%

世界黃金協會(WGC)公布，首季黃金需求升約1%至1,083.8噸，投資需求增長抵銷了飾金及科技業需求減少的影響；供應則因疫情令礦場關閉，跌4%至5年新低。

WGC市場情報經理Louise Street指出，上季黃金需求出現東、西方國家背道而馳的有趣現象。該協會指出，金價高企及受疫情影響，中國首季飾金需求大跌65%至64噸，創逾13年新低，金條和金幣的需求亦瀉48%至39.3噸，是2010年以來最弱的首季。其他東南亞國家包括越南、泰國及印尼的黃金消費需求亦大跌。

此外，部分亞洲國家如印度的投資者，上季趁金價以當地計價創新高，紛紛拋售黃金獲利。相反，西方投資者沽出黃金相對保守，追入黃金的動力更增強，美國及歐洲的金條和金幣需求分別爆升逾100%及約50%。

另一方面，央行寬鬆貨幣政策帶動全球黃金交易所買賣基金(ETF)的管理資產增加9.7%至1,648億美元。

現貨金價周四高見每安士1,721.68美元，升0.48%。道富環球預期金價未來數周於1,700至1,800美元上落，並偏向1,800美元的一方，主要是低息環境令整體金市情緒極為高漲。

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