沙特阿美快將公布石油官方售價　市場預測迥異

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美可能在幾天內公布6月的石油官方售價，外國媒體報道，面對目前環球石油需求疲弱，交易商和煉油廠卻完全不知應作何預測。

國際油價周四繼續向好，紐約期油目前報每桶17.52美元，升2.46或16.33%；布蘭特期油則報25.34美元，升2.80美元或12.42%。

官方售價一直是長期客戶和交易商的熱門話題，因為價格水平能夠反映這個主要石油出口國的策略。

接受彭博調查的所有7個受訪者均預計．沙特阿美將下調6月份阿拉伯輕質原油的價格，各人對減幅看法迥異。

有人預計，按年減價幅度在每桶0.5美元，有人則預計高達每桶7.5美元。交易商們指出，OPEC+(石油輸出國組織及盟友)減產前市場信號複雜，是其無法達成一致看法的原因。

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