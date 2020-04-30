歐元區首季GDP收縮3.8%　25年來最衰

市場關注的歐元區首季國內生產總值(GDP)按季收縮3.8%，符合市場預期，但仍是25年來最差表現；按年計則收縮3.3%。歐元區3月失業率為7.4%，預期為7.8%。

數據公布後，歐元兌美元保持穩定；歐股全線轉跌，其中英股跌0.37%；德股跌0.1%；法股跌0.12%。

市場同時關注稍後歐洲央行公布議息結果，該行行長拉加德並會召開記者會，她早前稱，在嚴峻的情況下，歐元區GDP在2020年可能萎縮15%，在中等情況下可能萎縮9%。

分析師預計，歐央行將保持利率水平不變，可能稱在有需要的時候，擴大資產購買範圍，比如將股票、批發貸款和銀行債券等納入購買範圍。

另外，一同公布的歐元區4月消費物價指數(CPI)初值為0.4%，高於預期0.1%；核心CPI為0.9%，亦高於預期0.7%。

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