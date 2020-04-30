【環球撤辣】新西蘭取消對銀行按揭限制

新西蘭央行周四(30日)宣布，由5月1日起取消對銀行住宅抵押貸款的貸款價值比(LVR)限制，為期12個月。

LVR用作衡量銀行發放的抵押貸款額和樓價的比率，從而對買家投入的資金作出要求。分析認為，「撤辣」後可能讓更多的首次置業人士買樓。

新西蘭央行副行長Geoff Bascand表示，在目前的不明朗經濟環境下，當局相信銀行不會降低高風險貸款者的借貸標準，反而目前擔心最可能的風險，是銀行對信譽良好貸款者過於保守。他又指現時撤銷LVR，可掃除經濟中信貸流動的一個潛在障礙，有助緩解經濟低迷。

新西蘭央行又稱，所有回覆諮詢的當地銀行都支持取消LVR限制，當局未來12個月會監察借貸活動，並聽取銀行的最新回應。

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