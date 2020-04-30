「獎勵減半」料挫供應　比特幣再破9000美元關

比特幣「獎勵減半」料於5月出現，屆時「礦工」每次挖礦獎勵將由12.5個比特幣，減半至6.25個。市場憧憬比特幣供應量驟降將刺激價格飆升，紛紛「偷步入市」。比特幣周四曾升穿9,000美元大關，收復3月初疫情爆發以來的失地。

根據CrytoCompare資料，比特幣日內曾高見9,460美元，創逾兩個月高位；現價回落至8,907美元，按日升1.3%，相較3月低位約4,000美元，漲幅高達1.2倍。

根據設定，比特幣總發行量固定於2,100萬個，每開採21萬個區塊後，即出現一次「獎勵減半」，每次約相隔4年。過去兩次出現「獎勵減半」後，比特幣均迎來資金追捧，例如2016年7月第2次減半後，價格由不足1,000美元，反覆升至歷史新高的近2萬美元。

比特幣指數基金供應商Stack共同創辨人Matthew Dibb認為，市場相信5月比特幣「獎勵減半」後將出現牛市，故趁早入市買貨，而且環球投資者的風險胃納有所改善，亦刺激比特幣升值。

另有分析指，環球央行相繼實施寬鬆貨幣政策「放水」，釋出大量資金，部分湧進股市及虛擬貨幣市場，推高比特幣價格。

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