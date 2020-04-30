Zoom承認沒有「3億每日活躍用戶」　股價市前跌6%

視像會議應用程式Zoom早前被指有安全隱患，近日公司承認，並沒有擁有早前宣稱的「3億每日活躍用戶(DAU)」。Zoom股價周四市前跌逾6%。

Zoom早前曾在文章中稱，該公司擁有「逾3億每日活躍用戶」，又指「在這段充滿挑戰的時期，全世界有超過3億人在使用Zoom。」

然而，Zoom最新將上述說法改成了，「每天有3億名Zoom會議參與者」，顯然易見，「日活躍用戶」和「會議參與者」之間有着明顯的區別。

一般而言，企業使用「每日活躍用戶」來衡量服務的使用情況，而「每日的會議參與者」可以被計算多次，例如某人一天有3場Zoom會議，則被計算3次，而每日活躍用戶每天只統計一次。

事實上，受新冠肺炎疫情的影響，Zoom使用量迅速攀升，其每日會議參與者由去年12月的1,000萬人，飆升至上個月的2億人，本月又突破3億人。

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