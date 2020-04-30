【各界促撤辣】商會指可協助中小企降低沽售物業成本

新冠肺炎嚴重打擊香港經濟，中小企處於水深火熱。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦估計，逾兩成中小企因公司周轉不靈要將自置物業抵押套現，建議政府撤辣以減低沽售物業成本，紓緩其財政壓力。

他續指，各行各業的中小企都面臨財政問題，但政府推出的多項支援計劃未能解決燃眉之急。例如「百分百擔保特惠貸款」，政府擔保貸款並由銀行把關，仍需經過嚴格審批貸款程序，而銀行較為建議中小企以個人物業及債券申請抵押貸款，多於擔保貸款。

他得知，不少中小企老闆已將自置住宅抵押或沽售，以釋放流動資金支持企業繼續營運。他期望政府撤銷額外印花稅，讓短期內轉售物業的老闆們不會百上加斤。

事實上，當港府未起動，其他國家已開始減低樓按貸款者的負擔。新西蘭央行宣布，由5月1日起取消對銀行住宅抵押貸款的貸款價值比(LVR)限制，為期12個月。

LVR用作衡量銀行發放的抵押貸款額和樓價的比率，從而對買家投入的資金作出要求。分析認為，「撤辣」後可能讓更多的首次置業人士買樓。

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