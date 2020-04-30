又一頁岩油公司倒下　Chesapeake擬申請破產

在低油價下，又一家美國頁岩油公司倒下。外國媒體報道，美國頁岩油氣勘探和生產商Chesapeake Energy正準備申請破產保護。

Chesapeake是美國第3大天然氣生產商，但其揹負着近90億美元的債務，在今年到期的債務及利息料達10億美元。早前評級機構穆迪將Chesapeake的信貸用評級進一步下調至垃圾級別，這使得該公司面臨的借貸成本進一步上升，因為其債務違約風險很高。

事實上，隨着油價進一步下跌，加上紐約期油一度跌至負數，短短不到一個已有至少5家大型油氣公司倒下，例如美國海上鑽井公司Diamond Offshore Drilling及美國知名頁岩油公司惠廷石油。

據Rystad Energy的數據，在油價20美元的環境下，533家美國石油勘探和生產公司將在2021年底前申請破產，如果跌至10美元的價格，將有1,100多家公司破產。

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