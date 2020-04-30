樓價UPDATES：沙田河畔花園單位放盤僅3日即沽

二手交投回升，買家加快入市，沙田河畔花園一房單位，放盤僅3日，減價20萬元，即以460萬元轉手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西營盤華利樓低層單位，實用面積約314方呎，一房間隔，連平台及簇新裝修，由去年6月開始放盤，至近日605萬元成功沽出，實用呎價約19,268元，原業主於2009年11月以約257萬元購入，持貨10年，現轉手帳面獲利348萬元，物業升值約1.4倍。

●小西灣藍灣半島4月份成交相當暢旺，暫錄15宗成交，較3月份全月8宗增長，包括7座低層F室兩房單位，實用面積457方呎，叫價818萬元，最終減26萬元以792萬元易手，實用呎價17,330元，新買家賣出居屋後轉買私人物業。

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九龍區

●西南九龍星匯居4月錄得3宗成交，與上月全月交投量看齊，平均實用呎價14,722元，其中1座低層連平台特色戶，實用面積518方呎，兩房間隔，另設213平方呎平台，年初開價850萬元，現減價40萬元，以810萬元易手，實用呎價15,637元。

●西南九龍君滙港3座中層G室兩房戶，實用面積約474方呎，以約22,000元放租約1個月，議價後減價4,700元或約21%，以17,300元租出，實用呎租約36.5元，新租客為單身客，睇樓兩次即決定承租，業主於2011年1月以約502.8萬元購入上述單位，現享回報約4.1厘。

●西南九龍帝峯‧皇殿7座中層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，放盤叫價1,450萬元，及後減價至1,438萬元易主，當中微減12萬元，實用呎價約27,081元，原業主於2014年8月以約988萬元購入，持貨約6年轉售帳面獲利約450萬元，升幅約46%。

●大角咀港灣豪庭1座中層D室，實用面積340方呎，兩房間隔，成交價710萬元，實用呎價約20,882元，原業主於2012年3月以約385萬元購得，是次轉手帳面獲利325萬元，升值約84%。

●黃大仙居屋翠竹花園13座高層H室，實用面積591方呎，三房兩廳間隔，原先開價710萬元，放盤僅8日，獲買家於已補價自由市場以695萬元承接，實用呎價11,760元，原業主於2011年購入上址，當時作價298萬元(已補地價)，持貨至今沽售，帳面獲利397萬元，單位9年升值逾1.3倍。

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新界區

●沙田河畔花園D座低層4室，實用面積246方呎，一房間隔，望內園及少河景，開價480萬元，放盤僅3日，成功以460萬元速沽，實用呎價18,699元，原業主於2016年9月購入上址，當時作價340萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利120萬元，單位期內升值35%。

●沙田第一城48座低層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，望山景，單位放盤1個月，終獲買家「零議價」以508萬元承接，實用呎價17,887元，原業主於2012年3月購入上址，當時作價230萬元，持貨8年至今轉售，帳面獲利278萬元，單位期內升值1.2倍。

●馬鞍山聽濤雅苑11座高層C室，實用面積約650方呎，套三房套間隔，開價約900萬元放盤，吸引用家承接，雙方議價後終減價至880萬元成交，實用呎價約13,538元，原業主於2012年6月份以約463萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約417萬元，期內物業升值約90.1%。

●馬鞍山新港城J座高層3室，單位建築面積465平方呎，實用面積338方呎，兩房間隔，開價650萬元，議價後以645萬元易手，實用呎價19,083元，原業主於2007年以190萬元購入單位，持貨13年，帳面獲利約455萬元離場，單位升值約239%。

●上水御皇庭1座中層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，以667萬元沽出，實用呎價約12,105元，原業主約於2009年2月以約199萬元購入，持貨約11年轉手帳面獲利468萬元離場，賺價約2.4倍，屋苑本月至今累錄約3宗二手成交個案，現時暫有約50個放盤提供，最低入場價由530萬元起。

●屯門城．點低層A室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望市景，單位原先叫租13,500元放租約一個半月，經議價後減價1,500元或約11.1%，終以12,000元獲承租，實用呎租約33元，業主於2017年10月，以約588.9萬元購入，現租出可享租金回報率約2.4厘。

●屯門錦華花園A座低層5室，實用面積353方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內投資客購入，成交價465萬元，實用呎價13,173元，稍低市場價成交，現時市值租金大約為12,000元，租金回報率可達3.1厘。

●青衣灝景灣9座中層H室，實用面積約703方呎，套三房間隔，去年底叫價1,250萬元放售，及後減價44萬元或約4%，最終以1,206萬元交吉易主，實用呎價約17,155元，新買家原鍾情同區盈翠半島，但出價時突遭業主封盤，及後轉移灝景灣，睇樓兩次即向業主議價購入。

●東涌藍天海岸2座低層H室，兩房間隔，實用面積約561方呎，向山景，原業主叫價約710萬元放盤約3個月，吸引外區首置客承接，議價後以666萬元成交，實用呎價約11,872元，原業主於2010年1月以約239萬元購入，持貨至今轉手帳面獲利427萬元，物業升值約1.8倍。

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