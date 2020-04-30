夜市UPDATES：美股跌勢收窄 港股「黑期」向好

美股跌勢收窄，目前道指報24,448點，跌185點或0.75%；標指報2,920點，跌18點或0.64%；納指報8,910點．跌4點或0.05%。

港股夜期休市，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報24,713點，較恒指收市高70點。

美國聯儲局又出招！該局將擴大「主體街（Main Street）商業貸款項目」的範圍和資格，將創建第三種貸款選擇，讓貸款人承擔更多風險，最低貸款規模從此前的100萬美元降至50萬美元。新的主體街貸款項目將能為中小型企業提供更多選擇。

MUFG聯合銀行首席財務經濟學家Chris Rupkey表示，股市上升得益於聯儲局上個月早些時候採取的果斷行動，就在3月美股觸底的同一天，聯儲局宣布無限量化寬鬆(QE)。

然而，新冠肺炎疫情繼續困擾美國就業市場。美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數，由前一周的442.7萬人，降至383.9萬人，連續四周回落，但多過預期350萬人，而過去6周，合計人數升至超過3,000萬人。

金融博客零對沖分析師認為，這一數字依然被低估，真實情況可能更加糟糕，或失去工作的美國人總數可能多達50%。

歐洲央行公布議息結果，一如預期維持存款利率負0.5厘，基準利率則維持零，邊際貸款利率維持0.25厘。此前公布的歐元區一季度經濟萎縮3.8%。

該行維持緊急抗疫買債規模7,500億歐元，但放寬第3輪定向長期再融資操作(TLTRO)的條件，並為銀行提供新的投疫緊急長期再融資操作機制。

油價方面，紐約期油漲逾15%，突破每桶17美元；布蘭特原油期貨漲近10%，突破每桶26美元。

【21:30】最新數據及個別公司業績表現欠佳，美股周四(30日)早段受壓，道指低開319點，報24,314點，納指跌60點至8,854點。

亞馬遜收市後公布季度業績，股價早段報2,406.38美元，升1.42%。

全球快餐連鎖集團麥當勞首季純利倒退16.6%至11.07億美元，每股賺1.47美元，遜預期1.57美元，期內收入亦跌6%至47.1億美元。麥當勞股價早段報181.8美元，挫3.21%。

不過，社交媒體Facebook(Fb)首季收入增長17.2%至177億美元，勝預期。財務總監Dave Wehner大派定心丸，稱4月收入已穩定下來，與去年同期相若，並計劃縮減經營開支至少20億美元，消息刺激Fb股價早段急漲7.04%，至207.94美元。

微軟受惠疫情下雲端服務需求增加，上季收入增長15%至350億美元，純利達107.5億美元，均勝預期。微軟股價早段報178.7美元，升0.72%。

截至周三為止，標指4月累漲近14%，勢是1974年以來最勁。不過，Bianco Research總裁James Bianco稱投資者太過樂觀，形容現時是熊市中的反彈，警告在夏季末，標指或重返2,200點或更低。

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