新盤UPDATES：用家積極入市　多個細單位錄新高價成交

用家入市積極，多個新盤細單位都錄新高價成交。

●御半山II期一房售609.56萬破頂

●雲滙單日再售至少24伙

●翹匯單日連沽3伙1房戶 錄雙破頂成交

另一宗成交為2座高層G室，實用面積299方呎，成交價549.7萬元，呎價18,385元。而2座高層F室，實用面積303方呎，成交價561.9萬元，呎價18,545元。

●MONTARA及GRAND MONTARA全數沽清套現近98億元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA及GRAND MONTARA，今日推出8伙重新發售，逾百組買家到場登記，並於短短1小時內全數沽清，套現6,300萬元。分別為MONTARA佔6伙，套現逾4,800萬。GRAND MONTARA佔2伙，套現近1,500萬元。兩盤共1,120伙單位全部沽清，共套現近98億元。

●海傲灣花園特色單位售1,208萬元

九龍建業（00034）旗下油塘海傲灣，今天售出一伙花園特色單位，成交價1,208萬元。單位為2座5樓B室，面積493方呎，花園面積406方呎，呎價24,503 元。項目尚餘最後1伙花園單位以招標形式發售。而全盤已售出608伙，佔整項目超過94%。

●傲瀧三複式戶售6,610.5萬元

●傲玟套三房單位呎價28,659元沽

高銀集團旗下何文田傲玟今日再售出1伙，單位為2座低層三套房戶，售價逾4,000萬元，呎價28,659元。項目一個星期多售出10個單位，總成交金額近4億元，平均每伙售價約4,000萬元。

●恆大 ‧ 珺瓏灣本月共售113伙

屯門恆大 ‧ 珺瓏灣本月合共售出113伙，套現約5.4億元，項目至今累沽707伙，累計套現約34億元。

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