東方日報B1：28企一個月抽水315億　料陸續有來

港股連跌三個月後，4月份終見反彈，大市成交亦從低位回升，不少企業趁市旺抽水。據本報統計，過去一個月內，約三十家主板企業進行配售股份，合共於市場抽水逾315億元。分析認為，在新冠肺炎疫情下，企業增加現金儲備，以應對不同的經濟狀況，估計配售潮陸續有來，而且投資者要留意強勢股會否趁機加入抽水行列，以及對大市構成的壓力。

宏高證券投資經理梁杰文指，現時大市成交暢旺，而經濟前景受累疫情影響，故企業配售集資以保留更多現金，助應對不同經濟狀況下的需要。

信誠證券聯席董事張智威指，配股集資增多料對大市構成沽壓，而配售集中某類板塊，對相關板塊影響更大。他提醒，股價已累積一定升幅的企業，有較大誘因進行配售股份，由於股價高，配售價亦可提升，從而籌集更多資金。另外，企業短期對資金需要殷切的企業，亦有較大的配售需要，建議投資者要慎防相關股份，如網上醫療、內房企業、實體零售等板塊。

值得一提的是，期內有近四成配售企業的股價於翌日曾穿配售價，有約35%股份股價翌日收跌，小股東應如何自處？梁氏表示，配售價是很好的參考指標，股東可依據來訂立止蝕價。若跌穿配售價，反映引入的股東亦需要「坐艇」，市場對公司前景欠缺信心，導致沽壓沉重。

張智威稱，配股後股價走向各異，主要視乎集資用途及配股折讓幅度。若配售折讓大，而資金用於還債，普遍沽壓較重，建議投資者避開。相反，若少折讓，甚至溢價配股，而集資所得將用於業務發展，則有利股價上行。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200