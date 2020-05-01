歐股收市急挫　英國富時跌214點

歐洲股市收市急挫，英國富時100指數收報5,901點，跌214點或3.5%；法國CAC指數收報4,572點，跌98點或2.12%；德國DAX指數收報10,861點，跌246點或2.22%。

歐洲央行公布議息結果，一如預期維持存款利率負0.5厘，基準利率則維持零，邊際貸款利率維持0.25厘。該行維持緊急抗疫買債規模7,500億歐元，但放寬第3輪定向長期再融資操作(TLTRO)的條件，並為銀行提供新的投疫緊急長期再融資操作機制。

歐洲央行行長拉加德表示，今年歐元區經濟可能萎縮5%至12%；在嚴重情形下，預計二季度經濟將按季萎縮15%。

拉加德說，歐洲央行正持續監控當前局面及評估政策工具，並會充分利用緊急抗疫買債計劃(PEPP)和其他政策工具的靈活性。她又敦促歐元區政府採取進一步的財政措施，以支持經濟復甦。

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