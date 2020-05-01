聯儲局擬擴大普通企業貸款計劃

美國聯儲局公布，將擴大面向普通企業貸款計劃的申請範圍和資格。企業員工人數的申請資格由1萬人，提高至1.5萬人；年收入的申請資格則由25億美元提言至50億美元。

聯儲局計劃提供3類貸款選項，分別為新貸款、優先貸款，以及擴大版貸款。其中，新貸款類別最低貸款規模為50萬美元，最高為2,500萬美元或2019年經調整EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)的4倍。

優先貸款類別最低貸款規模為50萬美元，最高為2,500萬美元或2019年經調整EBITDA的6倍。至於擴大版貸款類別最低貸款規模為1,000萬美元，最高為2億美元或35%的未償債務，或2019年經調整EBITDA的6倍。

貸款年期為兩年至4年，利率是倫敦銀行同業拆款利率(Libor)，再加3%。

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