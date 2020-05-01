紐約期油收市急升25% 憧憬全球更廣泛減產
2020年05月01日 02:31
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(Getty Images圖片)
國際油價周四(30日)上漲，紐約6月期油收報每桶18.84美元，升3.78美元或25.1%；布蘭特6月期油收報每桶25.27美元，升2.73美元或12.11%。
Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，投資者持續關注減產的消息，帶動油價有所反彈。其中，挪威宣布了18年來首次減產，將在6月每日減產25萬桶；下半年則每日減產13.4萬桶。
此外，蜆殼公司宣布80年來首次減派股息，主要由於石油和天然氣需求和價格暴跌。康菲石油公司第一季度出現虧損，並宣布在6月自願減產每日42萬桶。
Moya稱，大型油企開始面臨關鍵時刻，或意味到全球更廣泛的減產即將出現。
不過，總結全月，紐約期油仍累跌約8%；至於布蘭特期則累升11.1%。
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