美股收市：道指跌288點　但全月累升11%

市場關注美企業績表現及最新數據，美國股市周四(30日)下挫。道指收報24,345點，跌288點或1.17%；標指收報2,912點，跌27點或0.92%；納指收報8,889點，跌25點或0.28%。

總結4月份，道指、標指、納指分別累升11.08%、12.68%、15.45%。道指和標指齊創自1987年以來最大單月升幅；納指則創自2000年以來最大單月升幅。

個股方面，全球快餐連鎖集團麥當勞首季純利倒退16.6%至11.07億美元，每股賺1.47美元，遜預期1.57美元，期內收入亦跌6%至47.1億美元。麥當勞股價周四收市微跌0.24%。

社交媒體Facebook(Fb)首季收入增長17.2%至177億美元，勝預期。Facebook股價收市急漲5.42%，報204.71美元。

微軟受惠疫情下雲端服務需求增加，上季收入增長15%至350億美元，純利達107.5億美元，均勝預期。微軟股價全日升1%。

MUFG聯合銀行首席財務經濟學家Chris Rupkey表示，股市上升得益於聯儲局上個月早些時候採取的果斷行動，就在3月美股觸底的同一天，聯儲局宣布無限量化寬鬆(QE)。

然而，新冠肺炎疫情繼續困擾美國就業市場。美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數，由前一周的442.7萬人，降至383.9萬人，連續四周回落，但多過預期350萬人，而過去6周，合計人數升至超過3,000萬人。

金融博客零對沖分析師認為，這一數字依然被低估，真實情況可能更加糟糕，或失去工作的美國人總數可能多達50%。

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