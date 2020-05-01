Apple上季盈利勝預期　惟股價盤後跌逾2%

蘋果公司(Apple Inc.)公布，於上財季，收入按年微升約0.5%至583.1億美元，好過市場預期的547.8億美元；淨利潤跌2.6%至112.5億美元，每股盈利2.55美元，市場預期為2.24美元。

公司增派股息6%至82美仙，同時宣布新增500億美元用作回購。Apple股價於盤後交易時段跌2.5%，報286.35美元。

期內，iPhone銷售按年跌6.7%至289.6億美元，主要由於中國門店在3月因應疫情而暫時關閉。至於iPads銷售跌逾10%至43.7億美元；Mac電腦銷售跌約3%至53.5億美元。可穿戴設備及其他產品銷售錄62.8億美元，按年增22.4%，惟低於市場預期的70.5億美元。

另外，公司繼續看好服務分部的表現，期內該服務收入按年增16.5%至133.5億美元，好過市場預期的128.5億美元。

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