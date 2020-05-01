亞馬遜上季少賺近3成　股價盤後急挫4%

美國電商平台亞馬遜公布，於今年首季收入按年增26.4%至755億美元，市場預期為737億美元；淨利潤按年跌近30%至25億美元，每股盈利5.01美元，市場預期為6.23美元。

亞馬遜股價在盤後交易時段跌4%，報2,375美元。

公司預期，第二季可能錄得經營虧損達15億美元，亦可能錄得經營利潤15億美元，市場預期為40億美元。這反映出在疫情影響下，公司業績面臨更大的不確定性。

行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)表示，在正常情況下，第二季經營利潤會有40億美元以上，但目前並不在正常情況，並預期會有更多開支來應對新冠肺炎疫情。

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