【油價見負】沙特上月石油出口激增　為至少3年來最高水平

沙特阿拉伯上月發動的石油價格戰可能已經結束，但影響仍在市場上回盪。

外電報道，由於對中國、印度和美國的出口飆升，沙特阿拉伯4月份的原油出口激增至約每日940萬桶，是至少3年來的最高水平，部分原因可能是當地上月下調官方售價，也正值石油輸出國組織(OPEC)聯同俄羅斯等原先盟友(俗稱OPEC+)的減產協議即將生效之際。

沙特4月份的原油出口量，亦是財經媒體彭博於2017年初開始追蹤該出口數據以來最大。已觀察到的裝運量是初步且可能被修訂。與之相比，3月份的出口量為每日740萬桶。

其中，沙特對中國的出口大幅增長至每日220萬桶，而對印度的出口則增至每日110萬桶，均為至少3年來的最高水平。至於流入美國的石油增加至每日100萬桶，是至少自2018年8月以來最高水平。

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