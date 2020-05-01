新冠肺炎：吉利德業績勝預期　但警告疫情給前景帶來不確定

美國藥廠吉利德科學公司首季經調整每股純利1.68美元，高於預期的1.57美元。總收入為55.5億美元，高於預期的54.6億美元。雖然公司對新冠肺炎疫情的實驗性藥物有望迅速獲得美國批准，惟警告疫情對其業務的影響具有較大的不確定。

經過早期臨床試驗，市場對吉利德研發、抗伊波拉病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)充滿憧憬，美國食品及藥物管理局(FDA)正迅速準備批准。但公司指出，從更廣泛的業務範圍而言，疫情可能導致更少患者接受愛滋病病毒(HIV)等疾病的治療。

吉利德面臨重振其醫藥產品的壓力，以抵銷其丙肝藥品的銷售下滑，正是該些藥品使公司成為製藥巨頭。該些藥物在第1季帶來7.29億美元的收入，好過預期的6.1億美元。

HIV藥物銷售仍是公司的亮點，Biktarvy或是公司的下一個熱門藥物，帶來17億美元的收入，好過預期的15.5億美元。至於公司的HIV藥物組合總收入41億美元。

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