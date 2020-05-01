紐油重上20美元　布油漲一成

油價於亞洲市交易時段做好，紐約6月期油高見每桶20.48美元，升1.64美元或8.7%；布蘭特6月期油抽高2.61美元或10.33%，高見每桶27.88美元。

油企巨頭荷蘭蜆殼公司(Royal Dutch Shell)表示，上游的石油和天然氣產量可能下降多達三分之一，該公司同時宣布80年來首次減派股息。康菲石油公司表示，將在6月每日減少超過40萬桶產量。此外，挪威指將在6月每日減產25萬桶，今年下半年每日減產13.4萬桶。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff談到減產時表示，整個行業的反應就像是五級火警！已經宣布和正在進行的減產是真實、巨大的，因此有助於支撐價格。而6月合約的交易量低下，也加劇價格波動。

雖然美國的原油價格從負數區間回升，但花旗集團警告，石油市場可能尚未出現最壞的情況。Ed Morse等分析師表示，即使需求開始復甦，全球庫存也正在逼近極限。

此外，4月份沙特阿拉伯原油出口激增至每日大約940萬桶，是至少3年以來的最高水平，主要是由於對中國、印度和美國的出口激增。