樓價低水三成　悉尼全新公寓首期28萬港元起

【特約報道】3月份中旬澳元兌港元的匯率一度大跌至約4.3元，創2002年年底以來最低紀錄，部分投資者把握匯率波動的優勢入市澳洲房地產市場，而直至近日匯率已由低位反彈回升至最高5元水平，該批入市人士料已率先獲得匯率反彈帶來的升幅。今期Ray White推出位於悉尼市中心南部Kogarah的尚品雅居Mile One，項目步行3分鐘直達火車站，同時臨近悉尼大學、新南威爾士大學及悉尼科技大學，距市中心僅25分鐘車程，盡享地理位置優勢，樓盤所在地樓價嚴重被低估，較周邊地區低水三成，首期僅由28萬港元起，呎價3,000港元起，稱得上為「性價比之王」。

Mile One公寓項目採用雙子塔設計，合計提供116伙，戶型包括一房、兩房及三房、以及擁有獨立入口的Loft底層複式單位。一房面積介乎614至1,033方呎，入場單位售價278萬港元起，即首期僅約28萬港元起。

至於兩房戶面積則為893至1,281方呎，售價338萬港元，首期約34萬港元。而三房戶面積為1,152至1,442方呎，售價416萬港元，首期約42萬港元。展銷會簽約買家可獲贈悉尼雙人來回機票及送律師費優惠。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，Mile One所在地Kogarah為悉尼市中心南部，6分鐘直達機場，距離市中心約14公里，車程只約25分鐘，屬華人集中地。由樓盤出發3分鐘可到火車站，10分鐘車程則到達悉尼最大華人區Hurstville。

他指出，Kogarah新樓盤Mile One的單位，售價較華人區Hurstville低水約三成，而與市中心距離相若的地區比較，如Bondi、Manly、Rhodes及Marouba等地區，樓價低水幅度更高達三成至五成。他解釋，Kogarah過去房屋供應量不多，令樓價未能跟隨大市攀升，不過近年當地政府開始增加供應，加快批出文件，料該區未來將出現更多中低密度項目，以配合當地數量正在上升的分支家庭，料當區樓價具升值潛力。

他又補充，Kogarah鄰近市中心，但由於早年區內以別墅物業為主，別墅樓價連續多年上升7%或以上，售價早已突百萬澳元水平，令不少市民沒有機會遷入。

此外，Kogarah作為南區就業重鎮，擁有戰略性地理優勢，該區設有St. George公立和私立醫院、每天有約3,500人上班的St George銀行總部及TAFE NSW校區。他表示，區內居民以高學歷及專業人士為主，四成居民擁有大學學位，而19%人口從事醫護工作，同時擁有大量白領專業人士，他們普遍傾向租住區內公寓物業，反映區內租客素質高，有利租金回報，區內租務情況也優於毗鄰的Hurstville區。

除此之外，他指出，區內擁有自住物業的人口高達五成，當中更有50%人士已經順利供斷樓，可見經濟實力雄厚，樓價抗跌能力高，料不會出現恐慌性拋售情況。

他又指出，該區也是南區教育中心，除了設有TAFE NSW校區外，還包括三間學前中心，以及十所精英中小學，如St. George Girls High School及配備精英班的Georges River High，同時也臨近著名的悉尼大學、悉尼科技大學及新南威爾士大學。

至於項目的北面是Bexley和Rockdale、東面毗鄰Brighton Le-Sands沙灘、南面是Kogarah Bay和Beverley Park。區域內環境優美，可觀海景。這也成為許多置業者看重本區的原因之一。

對於近月環球市場受到疫情拖累，他指出，當地實體拍賣個案有回落情況，但資金依然需要出路，令物業私人買賣Private sales及網上拍賣轉趨活躍。另由於該國已進入減息周期，現時市況處於低息環境，不少買家依然在尋找合適放盤。他預計，在疫情慢慢過去後，市場如同搬走最後一塊大石，屆時有機會出現井噴式需求，物業市場將重現升浪。

至於匯率方面，他指出，近月澳元兌港元一度大跌至4.3元，創2002年年底以來的十七年新低，不過近日已上升至約5元水平，反映情況已由低位出現明顯反彈，但較2011年高位8.5元仍有大幅度折讓。

事實上，不少國際性機構也看好該國樓市前景。如世邦魏理仕發布的《2020年市場前景報告》中指出，目前澳洲樓市發展周期已到達供不應求的狀態，該國住宅空置水平已受控，住宅供應周期已過高峰，特別是悉尼、墨爾本及布里斯本等首府，當地政府對批准大型發展項目較為寬鬆。隨低息環境及按揭門檻放寬，物業投資者逐步返回樓市。

此外，大型銀行滙豐銀行也看好該國樓市，早前更提高一倍樓價升幅預測，料悉尼今年樓價將錄得8至12%的強勁增長。

－－－－－－－－－－－－－－－－－

悉尼市中心25分鐘車程尚品雅居展銷會

日期:5月2至3日 (周六至周日)

時間:上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

內容: 洞「悉」先機 內部公認最值得投資的地區

時間：下午3時正 (每日一場)

電話: 2376 1088