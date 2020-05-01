全球經貿戰：分析料中國大豆採購量將恢復至貿易戰前水平

外電引述消息報道，中國買家周四(4月30日)購買至少6船美國大豆，該批大豆將在美國墨西哥灣裝船，交易仍屬於先前宣布的豁免政策中的一部分，並將於8及9月發貨。

大型農作物企業Archer-Daniels-Midland Co.(ADM)預期，隨着中國履行在第一階段貿易協議下的承諾，其從美國購買的大豆數量將恢復到貿易戰前的水平。

ADM財務總監Ray Young表示，就中國目前在農產品採購方面的表現而言，感到非常鼓舞，公司從美方和中方都得到的信號是，他們將執行第一階段協議中的農業部分。

Young估計，作為全球最大大豆進口國的中國，今年可能會購買3,000萬至3,500萬噸的美國大豆。美國政府數據顯示，這與中美貿易戰前一年中國所購買的大豆數量相同。

根據1月中旬簽署的中美貿易協議，中國承諾購買創紀錄的365億美元美國農產品。不過市場一直對達成該目標有所懷疑，特別是在新冠肺炎爆發擾亂全球港口和食品供應鏈之後，更加劇有關的疑慮。

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