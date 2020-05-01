調查：中國智能手機首季出貨量跌18%　疫情無礙5G發展

市場調研公司Canalys發表報告，新冠肺炎疫情大流行重創全球智能手機市場，中國市場亦不例外，首季出貨量按年跌18%，至7,300萬部。不過，於疫情期間，各大智能手機廠商表現不俗，首五名出貨量均好過預期。

華為排名第一，是五大供應商中唯一一個出貨量按年增長的供應商。Oppo緊隨其後，Vivo排名第三，出貨量分別跌26及19%。至於小米首季出貨量跌26%，保持第四名。蘋果公司(Apple Inc.)則位居第五。

Mobility副總裁Nicole Peng表示，第1季的業績還受到中國完善的智能手機分銷電子商務渠道的提振，事實上，大部分中國企業在經歷兩周的全國旅行限制後能迅速恢復工作。不過，同樣的條件並不適用於世界其他主要市場。

Peng對今年中國智能手機市場的恢復速度仍持謹慎態度，並維持於最好情況下的預測，即至2020年出貨量達3.26億部，其中包括1.37億部5G智能手機。失業率的上升，尤其是在製造業、零售業、旅遊業和旅遊業的失業率，以及公司收入和利潤的急劇下降，給國內消費者的信心和消費能力蒙上陰影。反過來說，這將對市場的平均售價產生負面影響。宏觀經濟形勢對今年的中國市場參與者而言，是一個巨大的危險信號。

Canalys分析師Mo Jia認為，擁有最大財務資源、供應鏈控制及渠道進行談判的力量的供應商恢復最快，而規模較小的供應商則倒閉。首5名供應商的市佔率高達95%，如華為正利用其在5G供應鏈中的實力以及其渠道數量來壓制競爭對手，其旗艦產品P和Mate系列智能手機，被認為是高端Apple手機面臨的唯一嚴峻挑戰，這為推動公司其他產品組合創造動力和積極的品牌氛圍。

Jia續稱，分銷渠道愈來愈依賴於華為的高端業務，這帶來了更高的利潤率。其同行小米、Oppo和Vivo直到最近才增加對自家旗艦店的投資，當中並未有被視為華為機型的強大替代品。

研究分析師Louis Liu稱，疫情大流行，對中國5G發展並沒有產生實質影響，因為無論是從營運商的基礎架構部署，到手機供應商的設備推廣，其中大部分多都已轉向網上發布。經過6個月的商業推廣，華為在5G市場份額方面處於領先地位。Oppo、小米和Vivo也在積極推進，但其5G出貨量受到第1季生產衝擊的影響。

Liu預期，今年底，營運商將開始降低5G費用成本，並為5G設備提供各種銷售激勵措施。但在此之前，設備供應商將需要自己推動最終用戶需求，其中包括到2020年底將5G智能手機價格降至1,500元人民幣以下。

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