【航空業當災】環球航班數量急挫8成　全年收入恐蒸發逾2萬億元

新冠肺炎疫情肆虐全球，由於全球多個國家及地區繼續實施出入境限制及檢疫措施，航空業仍然當災，全球商業航班數量急挫近8成，2,500萬人的工作崗位危危乎，有機構更揚言全年航空公司收入恐蒸發超過2萬億港元。

【航空業當災！全球商業航班數量按年急降近8成】

據實時航班監察網站AirNav RadarBox顯示，4月份全球商業航班數量暴跌至1.9萬至2.4萬水平，以4月29日為例，當日的航班數量為24,976班次，按月跌21.46%，按年大削至77.42%。

【航空業當災！環球航空公司收入全年恐蒸發逾2萬億元】

國際民航組織(ICAO)最新估計，全球航空公司今年可能會減少15億人次的國際航空旅客，以此推算，國際航空運力或下降近四分之三，與先前預期的總營業收入相比，將損失2,730億美元(約2.12萬億港元)。

ICAO稱，最新的數據將分析時間由首3季延長至1年，並使用更為可靠的機票數據來計算收入減少。

【航空業當災！全球航空業2500萬個工作崗位恐面臨消失風險】

國際航空運輸協會(IATA)早前發表報告指出，疫情爆發期間，由於航空客運需求急降，全球約有2,500萬個工作崗位面臨消失風險。

報告指出，包括旅行及旅遊業等，全球約6,550萬人的生計依賴航空業，當中有270萬個航空公司工作崗位。在持續3個月的嚴格旅行限制情況下，IATA估計全球航空和相關行業的約2,500萬個工作崗位受到威脅，亞太區佔1,120萬個、歐洲佔560萬個、拉丁美洲佔290萬個、北美佔200萬個、非洲佔200萬個，中東佔90萬個。

在相同情況下，IATA料航空公司今年的全年客運收入按年銳減44%或2,520億美元，最壞情況下第2季需求減少70%，導致現金損失610億美元。分析指出，這意味着飛機停飛、現金不斷減少的航空公司無力提供退款。

【航空業當災！中國三大航空央企首季巨虧140億】

中國航空央企表現亦未如理想。內媒報道，中國三大航公司南方航空、中國國航、東方航空首季合計實現營收538.51億元人民幣，均為負增長；實現歸屬於上市公司股東淨利潤均為虧損，總額高達140億元人民幣。南航虧損超過50億元人民幣，東航虧損最少至39.33億元人民幣，三大航空公司降幅均逾200%。

【航空業當災！香港3月客運量銳減91%】

香港亦未能獨善其身。疫情令香港機場航班升降量銳減，香港國際機場將改以單跑道方式運作。根據機場管理局資料，香港機場於3月份的客運量及飛機起降量，分別為576,000人次及12,115架次，按年急挫91及67%；貨運量按年下跌12.4%，至378,000公噸。

事實上，由3月25日起，香港國際機場的過境及轉機服務已暫停，所有從海外國家及地區乘搭飛機抵港的非香港居民亦不准入境。基於上述各項因素，3月份的旅遊需求非常疲弱，多間航空公司亦取消更多航班。旅客量所受的影響最為嚴重，3月份錄得按年跌幅97%，轉機或過境旅客及香港居民外遊人數，亦分別下降91及83%。

貨運方面，在主要貿易地區中，3月份往來東南亞及歐洲的貨運量跌幅最為顯著。貨運量減少主要由於轉口貨運量下跌42%所致。出口貨運量維持穩定，進口貨運量則同比微升1%。

機場於今年首季客運量為820萬人次，飛機起降量錄得63,345架次，分別按年跌56.5及40.1%，貨運量亦按年跌10.9%，至988,000公噸。

【航空業當災！國泰航空5月續削減旅客運力至3%】

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空早前公布，鑑於新冠肺炎疫情持續蔓延，以及多國政府實施旅遊限制，旅遊需求嚴重下滑，國泰航空及國泰港龍航空計劃於5及6月營運極少數的基本客運航班，將繼續削減客運網絡運力至3%。

禍不單行的是，4月份國際油價見負數，令國泰再受重壓。券商摩根士丹利3月時已估計，計入燃油對沖之後，國泰今年全年虧損或高達107億港元，而國泰當時已在油價每桶65美元作對沖。但分析員現指出，油價在可見的將來都難以重返65美元一桶以上水平，將令國泰相關的對沖造成重大虧損，故不建議沾手該公司股票。

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