新冠肺炎：波音擬發行250億美元債券　為今年來規模最大

隨着新冠肺炎疫情大流行重創全球航空業，美國波音公司經歷史上最差的季度，該公司正進行規模為250億美元的債券發行，為今年以來規模最大。

在全球航空旅遊業幾乎陷入停滯之際，波音的現金消耗水平也達到史無前例的規模。在疫情爆發之前，波音已因737 Max停飛而受到不利影響，現在該公司正尋求通過裁員和減產來提高流動性。

外電引述消息報道，波音已經全額提取近140億美元定期貸款，周四(4月30日)的債券發行將為其帶來更多現金。本周曾有報道指出，波音最初的目標是發行至少100億美元的新債。

Douglas Harned等Bernstein分析師周四在一份報告中表示，額外的現金將為波音股票帶來「堅實的上行空間」。不過，公司的債券價格走低，根據Trace的數據，2050及2059年到期的債券每一美元面值報價還不到80美分。明年到期票據的交易價格接近面值。

知情人士透露，波音的新債券分7部分發行，期限最長的是40年期國債，將比美國國債收益率高4.625個百分點，之前最初討論的水平是大約5.5個百分點。

Schroder Investment Management的美洲信貸研究負責人David Knutson表示，這些初始風險溢價大致與垃圾級公司相當，會讓投資者垂涎三尺。

波音公司押注其資產負債表實力，以及進入資本市場的能力，將幫助其度過當前的危機。財務總監Greg Smith周三(4月29日)在發布業績後對投資者表示，波音致力於維持投資級評級，但最終將取決於市場。

據悉，花旗集團、美國銀行、摩根大通及富國銀行正在安排發債交易。

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