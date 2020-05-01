【全球攬炒】新加坡警告疫情後經濟或發生重大結構性變化

新加坡總理李顯龍周四(4月30日)表示，只有在新冠肺炎疫情的新增病例出現下降後，才能放鬆對疫情的防控措施，以及逐步重啟經濟，但警告疫情過後，經濟可能再也回不到過去的模樣。

他稱，即使疫情結束，經濟也可能面臨重大結構性變化，部分行業受到的永久性破壞，公司將不得不改變商業模式以求生存，一些工作將會消失。大部分員工將不得不接受減薪，以使公司存活下去。

當新加坡可以重新開放時，他透露將採取循序漸進的步驟，率先開放關鍵行業及與全球供應鏈相關的行業。至於娛樂場所和大型體育賽事等容易造成人群聚集的地方，則不得不暫緩開放。

此外，他認為復甦之路將是漫長而艱難，不應幻想在封鎖結束或感染人數下降時一切都會很好。

李顯龍表示，疫情之後的經濟形態將與以往不同。貨物和人員流動的自由度將下降，各國將努力減少對食品和藥品口罩等必要物資的進口。這將對全球貿易和投資以及依賴貿易的新加坡產生重大影響。

新加波政府早前估計，第1季出現自2003年沙士爆發以來最大的季度收縮，同時，今年首3個月的失業率攀升至2.4%，是自2009年第3季度以來的最高水平。政府已承諾提供超過600億新加坡元，以支持經濟，並為此自2009年以來首次動用其儲備金。

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