【破天荒】澳門4月份博彩收入急瀉近97%　連挫7個月

新冠肺炎疫情肆虐，嚴重衝擊賭場生意，澳門博彩業經歷了有史以來最糟糕的一個月，新冠疫情期間採取的出行限制措施令這個全球最大的博彩中心門可羅雀，並且每天消耗大量資金。

澳門博彩監察協調局公布，4月份博彩毛收入僅7.54億澳門元，按年急瀉96.8%，為，連續7個月下跌，創下有紀錄以來最大跌幅，超過了2月份88%的按年降幅；若按月計，亦大挫85.65%。今年首4個月累計賭收312.4億澳門元，按年插68.7%。

澳門賭場在2月因疫情防控而關閉15天後重新開業，但賭場生意繼續惡化。恢復營業後，百家樂和輪盤賭桌幾乎空無一人，賭場每天損失超過100萬美元。

雖然新冠疫情在澳門及鄰近的香港和中國內地基本得到控制，但旅行限制措施讓遊客和賭客無法親臨下注。

儘管博彩業遭受重創，但分析師預計5月起旅行限制將開始放鬆，澳門賭場有望在今年夏初復甦。

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