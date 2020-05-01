m18講場：股神自嘲玩呢樣嘢比唔上兩歲小孩...

股神巴菲特係蘋果公司(Apple Inc.)最大股東，佢透露，原來Apple行政總裁庫克私下教過佢用iPhone，但股神就自嘲學極都唔識，操作iPhone技能更不如兩歲小朋友！

話說巴菲特有日去咗美國加利福尼亞，當時庫克親自操刀，非常耐心地諗住用幾粒鐘嘅時間，試圖將股神操作iPhone技能提升至平均兩歲小孩嘅水平，但結果並不成功。

雖然iPhone難倒股神，不過佢話玩得好開心，更認為iPhone係令人難以置信嘅產物咁話。

究竟股神用iPhone有幾難？佢話喎，從未使用過應用程序，甚至好難用iPhone打電話，股神仲笑言「我擔心它會響起來，我唔知道應該點算。」

早於2月時，巴菲特透露將價值20美元的翻蓋手機，轉換為iPhone，佢亦曾暗示自己嘅iPhone並唔係自購，而係人哋送嘅，當中就包括庫克！

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