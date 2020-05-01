【全球銀行當災】蘇格蘭皇家銀行為壞帳撥備78億

外國傳媒報道，受新冠病毒大流行打擊，蘇格蘭皇家銀行(RBS)加入了計提不良貸款撥備的英國銀行之列。

RBS計提8.02億英鎊(約78億港元)不良貸款撥備，幾乎是一年前的10倍。RBS沒有更新業績指引。其競爭對手勞埃德銀行集團計提了14億英鎊的貸款損失撥備，並撤回業績指引。

RBS行政總裁Alison Rose周五(5月1日)說：「儘管前景仍然極度不確定，但我們以強力姿態應對疫情，對資產負債表充滿信心，並專注於戰略重點。」

總部位於愛丁堡的RBS仍在從10年前代價高昂的金融危機紓困中恢復。該行第一季稅前營業利潤為5.19億英鎊，超過預期。

事實上，在新冠肺炎疫情之下，全球多家大型銀行均增加撥備以作準備。外媒早前報道，部分全球大型銀行本季度迄今已撥出660億美元(約5,148億港元)，以備預期中的不良貸款增長，主要是為了應付大規模企業違約的風險。

事實上，歐洲央行早前宣布進一步的紓困措施，避免銀行撥備急劇增加。該央行鼓勵銀行在採用會計準則時保持靈活性，認識到歐元區銀行的相對弱勢，以及在一個企業融資更多依靠銀行貸款而非資本市場的地區，銀行業具有系統重要性。幾家歐洲銀行指，近年已減少了對油氣生產商的貸款。各國政府還為歐洲銀行減輕壓力，為企業和消費者貸款提供了廣泛的擔保和暫緩還款。

儘管有紓困救濟，但歐洲大型投資銀行仍在準備金融危機以來最高水平的壞帳撥備。瑞信集團行政總裁Thomas Gottstein預期，可能會在未來幾個季度看到更多撥備。德意志銀行亦表示，預計撥備將在第2季達到高峰值。

觀至中國的監管機構還允許銀行對壞帳的分類採取更寬鬆的方法，但中國的銀行幾年來已經面臨愈來愈多的不良貸款，近日的業績可見，3月份不良貸款率亦略有增加。目前銀行允許小企業延期還貸和貸款展期，限制了不良貸款率飆升。

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