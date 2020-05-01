【股神周末出場】巴菲特視像答問題　預期股東會問乜？

股神巴菲特投資旗艦巴郡年度股東大會向來是投資界盛事，但受疫情影響，本周六(5月2日)舉行的股東大會不會看到巴郡子公司擺設攤檔，以及數以萬計股東聚首一堂的盛況，就連舉行地點也沒有公布。不過，巴菲特和非保險業務副主席埃布爾仍會於美國時間周六(2日)下午3時45分，透過視像進行問答環節，由3名記者收集股東提問。

全球爆發疫情之際，巴菲特過去一個月相對沉寂，預料將被問及對市場、巴郡業務，以及全球經濟的看法。回顧3月時，巴菲特曾稱，油價動盪和疫情正夾擊大市，這也是他在疫情導致美國企業和社區停擺後唯一的公開評論。

巴郡表明，巴菲特和埃布爾不會談論政治問題和討論個別持倉。不過，巴郡同日較早前會公布首季業績，一般會披露季內投資組合規模變化，讓外界一探巴菲特和兩名投資經理庫姆斯和韋施勒在疫情中有否覓得投資機會。

有關巴菲特去年股東大會前投資西方石油(Occidental Petroleum)的事宜，可能被股東問及。面對油價暴瀉，該油公司於3月份削減派息，是30年以來首見。

與此同時，疫情對保險界而言是大事，而巴郡旗下有不少保險業務，部分提供商用物業保險、員工保險和醫療保險，部分則為再保險。業界面臨取消活動和員工薪酬保險的相關索償潮，勢受到股東關注。

接班人問題亦繼續成為焦點。作為回應，巴郡於2018年委任埃布爾和賈殷進入董事局。巴菲特於今年致股東的信中曾稱，會讓二人在今年的股東大會上回答更多問題。不過，如今只有住得較接近公司總部奧馬哈的埃布爾會出席問答環節。

可以肯定的是，巴郡子公司業務眾多，從能源到零售到工業生產，令巴郡對廣泛經濟有更好的掌握，特別是一些對經濟敏感的業務如「鐵路王」BNSF，故外界亦關注巴菲特對經濟前景的評估。

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