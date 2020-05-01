投資者注意！疫情恐持續兩年　直至全球2/3人免疫

投資者注意！財經媒體彭博報道，根據一組專家發表的最新報告顯示，新冠肺炎疫情可能持續兩年之久，直到全球2/3人口產生免疫後，才能得到控制。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心發布報告指出，由於無癥狀感染者也能傳播病毒，疫情可能比引起近代歷史上大部分大流行病的流感更難控制。報告指出，癥狀出現前，傳染性可能最強。

在各國政府採取涉及全球數十億人的封鎖措施之後，各國開始謹慎地允許企業和公共場合重新開放，但上述報告的作者指出，新冠疫情可能會間歇性地爆發，直到2022年以後。

他們指出，政府官員就風險傳達信息時，應當說明疫情不會很快結束，人們需要對未來兩年內，疫情出現周期性復發做好準備。

研究人員正在快馬加鞭地研發疫苗，最快今年便可有小量面世。報告指出，2009至2010年爆發流感疫情時，雖然大量的疫苗等到美國疫情見頂後才得以面世，但一項研究估計，疫苗僅在美國就令多達150萬人免受感染，500人免於死亡。

報告由明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任Michael Osterholm、醫學專家Kristen Moore、杜蘭大學公共衛生史專家John Barry，以及哈佛公共衛生學院流行病學家Marc Lipsitch共同編寫。

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