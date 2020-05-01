【快要轉倉】傳特朗普擬阻政府退休基金投資中國股票
2020年05月01日 19:07
東網電視更多新聞短片
特朗普(Getty Images圖片)
財經媒體彭博引述一位消息人士稱，美國總統特朗普正探索阻止一個政府退休基金，投資於被視為國家安全風險的中國股票。
聯邦政府的退休儲蓄基金──節儉儲蓄計劃(Thrift Savings Plan)準備轉移約500億美元(約3,900億港元)的國際投資資金，以與MSCI所有國家世界指數的投資權重保持一致。該指數涵蓋了包括中國在內的新興市場。
負責監督該基金的聯邦退休儲蓄投資委員會於2017年做出這筆資金，應不遲於2020年中轉移的決定。最近幾周，反對人士一直盡力阻止這行動。
消息人士稱，政府的行動可能會以「行政命令」的形式出現。一位高級政府官員表示，目前尚未作出任何決定。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！