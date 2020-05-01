【快要轉倉】傳特朗普擬阻政府退休基金投資中國股票

財經媒體彭博引述一位消息人士稱，美國總統特朗普正探索阻止一個政府退休基金，投資於被視為國家安全風險的中國股票。

聯邦政府的退休儲蓄基金──節儉儲蓄計劃(Thrift Savings Plan)準備轉移約500億美元(約3,900億港元)的國際投資資金，以與MSCI所有國家世界指數的投資權重保持一致。該指數涵蓋了包括中國在內的新興市場。

負責監督該基金的聯邦退休儲蓄投資委員會於2017年做出這筆資金，應不遲於2020年中轉移的決定。最近幾周，反對人士一直盡力阻止這行動。

消息人士稱，政府的行動可能會以「行政命令」的形式出現。一位高級政府官員表示，目前尚未作出任何決定。

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