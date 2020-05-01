【全球攬炒】英4月製造業PMI僅32.6　28年有紀錄最差

外國傳媒報道，IHS Markit周五(1日)公布英國4月製造業採購經理指數(PMI)終值，報32.6，創1992年有紀錄以來最低，同時較初值32.9為低，並較3月的47.8大幅倒退。

所有的細分指數皆呈下滑趨勢，包括生產指數、新訂單指數，以及僱傭指數等，反映英國經濟甚不理想。

另外，英倫銀行(即英國央行)周五亦公布，3月淨消費者信貸金額減少38億英鎊，創最大單月跌幅紀錄。除零售業受重創外，樓市亦低迷，3月獲比的抵押貸款僅5.62萬宗，創近7年以來最低。

IHS Markit董事Rob Dobson稱，目前最重要的問題仍是何時解除封城，若全球經濟持續處於封鎖狀態，製造業成本將會攀升，也會導致更多勞工面臨失業。

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