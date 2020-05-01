農地價格被搶高　本地農民無肉食

在「疫」市禁聚令下，近期市民普遍在家下廚做飯，令本地新鮮蔬菜需求大增。不過，由於近年不少投資者囤積農地，農地價格和租金被搶高，加上農作物產量有限，令農民的收入難以增加。

近年政府銳意發展新界農地以規劃新市鎮，吸引發展商和投資者囤積農地。資料顯示，近年農地拍賣價格不斷上升，例如去年4月有拍賣行推出大埔農地，地段面積約670方呎，以61萬元成交，每呎910元。原業主7至10年前僅以20萬買入，農地升值逾兩倍。

在地價不斷被搶高下，農地租金亦水漲船高，令農民利潤大減。據漁護署數字顯示，雖然去年常耕農地面積約750公頃，較2015年上升8.6%，惟自給率仍不足2%，顯示農民難以單靠耕種和銷售農產品為生。另外，本地農作物價格較內地進口的貴，在經濟環境轉差下，價格上調空間有限，使農民收入難以改善。

有村屋及農地買賣代理表示，近年不少農地業主囤積農地用作籌碼跟政府商討改變用途及換地等，令農地價格上升。業主普遍向租戶提供3至5年短期租約，惟租約完結後便提升租金或收回土地，讓農民經常轉換耕地，不利本地農業發展。

他直言，儘管疫情令本地農作物需求上升，但受制於農地規劃，產量在短期內難以大幅上升，令本地農民難以受惠於疫情帶來的新增需求。

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