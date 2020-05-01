人心虛怯！美國3月儲蓄率升至13.1%　近40年最高

美國人終於學會「慳啲」！外國傳媒報道，美國儲蓄率升至上世紀1980年代前總統列根就任當年以來新高，反映經濟現狀相當令人擔憂。

根據經濟分析局周四(4月30日)發表報告顯示，美國民眾3月儲蓄總額達2.17萬億美元，儲蓄率大升至13.1%，遠高於2月的8%，並創下1981年11月以來高位。

值得留意的是，目前許多美國人薪金縮水，雖然缺乏利息收入，但仍未阻礙民眾存更多錢，反映經濟前景不甚樂觀。美國政府周四也說，3月個人收入減少2%，原因是政府為抗疫而實施居家避疫措施，令勞工薪金與獎金共計減少3,276億美元，是上月個人收入減少的主因。

由此可見，消費者開支也大幅減少，才令儲錢增加。事實上，美國3月個人消費支出下降了7.5%，主要來自貨品與服務花費減少近9,350億美元。

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