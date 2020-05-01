里程碑！中國移動於珠峰開通全球海拔最高5G基站

內地傳媒報道，於周四(4月30日)下午3時55分，中國移動在珠穆朗瑪峰海拔6,500米前進營地，開通全球海拔最高的5G基站，實現5G信號對珠峰北坡登山線路及峰頂的覆蓋。

報道指出，自今年4月開展「5G上珠峰」活動以來，中國移動詳細制定了5,300/5,800/6,500階梯海拔網絡建設方案，確保珠峰大本營到峰頂網絡覆蓋的連續性。其中，6,500米基站是此次活動中最艱難的部分。

事實上，中國移動原本計劃，4月25日前就能完成6,500米前進營的兩個5G基站，以及所有點位地建設開通，惟因珠峰5,800米以上區域遭遇惡劣的暴風雪天氣，建設團隊直到4月25日天氣好轉，才進行再次衝刺。

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