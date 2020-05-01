樓價UPDATES：荃灣灣景廣場月租高位跌逾半成

租金持續回軟，荃灣灣景廣場三房戶，減租約10%，每月17,000港元租出，較去年高位跌逾5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角維港頌5座中低層A室，實用面積約1,097方呎，套三房連工人套間隔，望海景，由去年12月開始放租，原先叫租68,000元，經議價後減價15,000元或約22.1%，終以53,000元租出，實用呎租約48元，業主於2017年4月以約3,046.5萬元購入，現享租金回報率約2.1厘。

●西營盤瑧璈中層E室，實用面積299方呎，開放式間隔，以690萬元易手，實用呎價23,,077元，原業主於2016年5月以605萬元買入，持貨4年，帳面獲利85萬元，單位升值14%。

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九龍區

●大角咀形品‧星寓高層E室，實用面積370方呎，一房間隔，享海景，本月中開價720萬元，現微減10萬元，以710萬元成交，實用呎價19,189元，原業主於2014年9月以545萬元，持貨近6年帳面獲利165萬元離場，單位期內升值3成。

●大角咀形品．星寓低層A室一房戶，實用面積約386方呎，以約16,000元放租1個月，後吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以14,500元租出，實用呎租約37.6元，新租客為情侶，睇樓一次即決定承租，業主於2010年7月以約347萬元購入上述單位，現享回報約5厘。

●牛池灣威豪花園1座中層G室，實用面積637方呎，套三房兩廳間隔，開價980萬元，減價55萬元或5.6%，終以925萬元沽出，實用呎價14,521元，原業主於2012年以550萬元購入單位，持貨至今，帳面獲利375萬元離場，單位8年升值約68%

●將軍澳廣場2座中層D室，實用面積約429方呎，放盤一星期，即獲買家議價，叫價由770萬元減至755萬元沽出，減價15萬元或約2%，實用呎價約17,599元，原業主於2007年3月以約185萬元購入，持貨13年，現轉手帳面獲利約570萬元，物業升值逾3倍。

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新界區

●荃灣灣景廣場中層G室，實用面積530方呎，三房間隔，月租叫價19,000元，業主願意減租2,000元或10%，至17,000元租出，實用呎租約32.1元，同類型單位去年高位租金約18,000至19,000元，現時回落超過5%，業主於1997年以460萬元買入，租金回報率約4.4厘。

●東涌海堤灣畔5座高層C室，實用面積約541方呎，兩房間隔，近日終獲買家以680萬元承接，實用呎價約12,569元，原業主在2012年5月以約418萬元買入上述單位，持貨約8年轉手帳面獲利約262萬元，賺價約63%。

●屯門豫豐花園11座高層C室，實用面積396方呎，兩房一廳間隔，業主有提供1,000元的議價空間，區內租客以9,500元即睇即租，以實用呎租24元，以同類型單位銀行估價約495萬作計算，租金回報率達2.3厘。

●屯門新屯門中心3座高層A室，實用面積603方呎，區內客為鄰近子女上學地點，方便接送，以13,000元即睇即租，實用呎租21.6元，如以同類型單位銀行估價約611萬作計，該單位的租金回報率達2.6厘。

●屯門時代廣場E座高層12室，實用面積346方呎，兩房一廳間隔，一日內累積減價達20萬元，獲區內客即睇即買，以500萬元購入自住或作長線投資收租之用，實用呎價14,451元，該單位若作投資收租，現時市值租金大約為12,000元，回報率可達2.9厘。

●元朗加州花園鳳凰徑雙號屋，實用面積約1,372方呎，議價後終以1,538萬元成交，實用呎價約11,210元，原業主於1998年以約788.2萬元購入，轉手帳面獲利約749.8萬元，期間物業升值約95.1%。

●沙田碧濤花園1期百利閣低層A室，實用面積849方呎，套三房間隔，享河景，原先開價1,060萬元，放盤6個月，減價32萬元，減幅3%，最終以1,028萬元易手，實用呎價12,108元，原業主於2009年5月以385萬元購入上址，持貨至今沽售，帳面獲利643萬元，單位11年升值近1.7倍。

●沙田翠景花園1座低層F室，實用面積662方呎，套三房間隔，日前以953萬元易手，實用呎價14,396元，原業主則於2017年以600萬元購入單位，持貨3年沽出帳面獲利約353萬元離場，單位升值約58.8%。

●馬鞍山迎海2座低層E室，實用面積約795方呎，套三房連工人套間隔，叫價約1,150萬元放售，獲一組換樓客承接，議價後以1,130.8萬元成交，實用呎價約14,224元，原業主於2012年11月份以約910萬元購入，轉手帳面獲利約220.8萬元，物業升值約24.3%。

●西貢逸瓏海匯2座低層K室，實用面積557方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，望山景，連花園約309方呎，獲買家以800萬元承接，實用呎價14,363元，原業主於2016年8月購入上址，當時作價758萬元，持貨近4年至今沽售，帳面獲利42萬元，單位期內升值約6%。

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