康宏已停售泰禾人壽產品 雙方管理層下周初會晤
2020年05月01日 21:10
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內地地產發展商泰禾集團(000732.SZ)近年屢傳陷入債務危機，由該集團董事長黃其森創辦的泰禾投資集團旗下香港保險公司泰禾人壽受牽連。康宏集團確認，為審慎起見，4月29日後決定停止提供泰禾人壽的產品。
康宏集團就東網查詢作出最新回應指，不時會審視理財產品，以確保適合客戶需要，惟不會評論個別產品。
泰禾人壽發言人周五(5月1日)回覆東網查詢時指，泰禾人壽與包括康宏在內的所有業務夥伴一直保持良好溝通，泰禾人壽與康宏管理層將就是次事件，於下周初見面進行磋商。
泰禾人壽強調，公司資產與母企及旗下分公司完全分隔，營運及財務也完全獨立，並受香港保險業監管局及百慕達監管機構監管，將繼續與監管機構保持緊密溝通，以保障保單持有人的利益為首任。
泰禾人壽續指，公司業務運作一切如常，財務狀況絕對穩健，流動資金非常充足，足以應付理賠索償和期滿退保的資金需要。
事實上，今年3月底，評級機構穆迪已出手調低泰禾集團企業家族評級，由「B3」下調至「Caa1」。同時，穆迪亦將泰禾集團發行的債券評級從「Caa1」降至「Caa2」。
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