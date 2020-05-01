康宏已停售泰禾人壽產品 雙方管理層下周初會晤

康宏集團就東網查詢作出最新回應指，不時會審視理財產品，以確保適合客戶需要，惟不會評論個別產品。

泰禾人壽發言人周五(5月1日)回覆東網查詢時指，泰禾人壽與包括康宏在內的所有業務夥伴一直保持良好溝通，泰禾人壽與康宏管理層將就是次事件，於下周初見面進行磋商。

泰禾人壽強調，公司資產與母企及旗下分公司完全分隔，營運及財務也完全獨立，並受香港保險業監管局及百慕達監管機構監管，將繼續與監管機構保持緊密溝通，以保障保單持有人的利益為首任。

泰禾人壽續指，公司業務運作一切如常，財務狀況絕對穩健，流動資金非常充足，足以應付理賠索償和期滿退保的資金需要。

事實上，今年3月底，評級機構穆迪已出手調低泰禾集團企業家族評級，由「B3」下調至「Caa1」。同時，穆迪亦將泰禾集團發行的債券評級從「Caa1」降至「Caa2」。

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