只有更差！歐最大廉航瑞安停飛逾99%航班　裁員3千

外國傳媒報道，歐洲最大廉航瑞安航空(Ryanair)指出，將停飛超過99%航班至今年7月，並已開始針對未來24個月內削減飛機交貨數量事宜與波音談判。由於預期旅客需求要恢復正常至少需要兩年，可能導致裁員多達3,000人。該公司同時計劃實施最多20%減薪措施，並關閉歐洲部分地區的飛機基地。

公司表示，今年第一季少於15萬名乘客，較預測4,240萬名乘客大減99.5%，故預期虧損1億歐元，是首次在第一季虧損。踏入第二季，該公司預計運載量無法達到最初目標4,460萬的一半，故截至2021年3月的全年，乘客量將少於1億，較原定的1.54億目標低35%以上。

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