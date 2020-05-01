新盤UPDATES：項目持續熱賣 新高價成交不斷
2020年05月01日 21:26
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新盤市場繼續升溫，再有一手項目錄新高價成交個案。
●啟德龍譽雙破頂！天台複式戶逾1.23億元易手
保利置業集團(00119)旗下啟德龍譽再錄成交，售出單位為2A座37及38樓A室，高座望維港景天台複式四套房特色戶，實用面積2,700方呎，天台面積1,008方呎，以1.235億港元售出，呎價45,741元，創項目最高成交價及呎價，同時為今年九龍啟德區最高成交價及最高呎價紀錄。該項目於今年暫售出28伙，套現逾7億元。
●WEST PARK累沽56伙
興勝創建(00896)旗下長沙灣WEST PARK，售出5樓連平台特色戶，成交價738萬元，呎價約2.2萬元。另一伙9樓B室，亦以876.8萬元售出，呎價17,785元。項目至今累售56伙。
●明翹匯沽出最後兩伙一房單位
佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，青衣明翹匯單日再沽最後2伙一房單位，項目348伙分層一房及地下花園一房單位已全數沽淸，是次成交為1A座33樓D室及1座33樓F室，實用面積為305及313方呎，成交金額587.9萬及583.3萬元，呎價19,275及18,636元。
●嘉熙上載新銷售安排
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙日前連錄10宗終止買賣合約個案，當中9伙於2018年售出，其餘1伙則於去年沽。項目同時發出新銷售安排，於5月3日推售16伙，包括上述10個單位，而有關價單亦已更新。
其中2座9樓A室，曾於2018年6月售出，價單售價由1,717.4萬港元，提升至1,783.1萬元，加幅約3.8%。
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