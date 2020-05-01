夜市UPDATES：美股道指及港股外圍齊挫500點

美國總統特朗普威脅對中國徵收新關稅，加上科技股受壓，拖累美股開市早段顯著下跌，道指挫491點，至23,853點；納指挫208點，至8,681點；標指挫56點，至2,856點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報24,135點，較周三(4月28日)收報24,643點大幅低水508點。

外國傳媒報道，特朗普揚言對中國徵收新關稅，並稱中美第一階段貿易協議「現時已變成次要」及「疫情令人無法接受」。據兩位美國官員透露，華府正討論報復中國的一系列選項，但這些行動還在初步階段，建議案尚未提交給特朗普本人。不過，特朗普的態度很明確，他說：「我們簽署貿易協議，他們必須要購買(美國貨)，實際上他們也買了很多，但隨着病毒爆發後，現在已變成次要的了。」

另有媒體引述消息人士稱，特朗普正探索阻止一個政府退休基金，投資於被視為國家安全風險的中國股票。聯邦政府的退休儲蓄基金──節儉儲蓄計劃(Thrift Savings Plan)準備轉移約500億美元(約3,900億港元)的國際投資資金，以與MSCI所有國家世界指數的投資權重保持一致。該指數涵蓋了包括中國在內的新興市場。

負責監督該基金的聯邦退休儲蓄投資委員會於2017年做出這筆資金，應不遲於2020年中轉移的決定。最近幾周，反對人士一直盡力阻止這行動。

消息人士稱，政府的行動可能會以「行政命令」的形式出現。一位高級政府官員表示，目前尚未作出任何決定。

數據方面，美國4月份Markit製造業採購經理指數(PMI)終值由初步估計的36.9點向下修訂為36.1點，低於市場預期的36.7點，為2009年3月以來最低。3月份數字為48.5點。指數進一步低於50點，顯示製造業加速收縮。

美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Rob Kaplan)表示，美國失業率可能升至20%，到年底失業率大約在8至10%水平；第2季GDP可能按年萎縮30%，全年可能萎縮4.5至5%，故經濟將需要刺激，最好是財政政策，而非貨幣政策。當局的「主體街」貸款項目是提供紓困而非刺激，旨在幫助企業渡過這段時期。

他又估計，全球原油生產將會停止，預計美國產量將會下降，需要到2021年下半年或2022年才能消化過剩的石油庫存，故短期內通脹更可能下降而非上升，利率將在更長時間內保持在低位。

個股方面，亞馬遜上季純利倒退29%，並警告由於員工的衛生防禦及增加倉庫容量以應付需求的開支，或導致今季錄得經營虧損最多15億美元，股價早段挫5.25%，低見2,344美元。

蘋果公司(Apple Inc.)上季收入好過預測，但該公司停止發放收入預測，為逾10年首次，引發市場對未來業績表現的憂慮，股價早段挫1.71%，至288.79美元。

埃克森美孚至少32年來首錄虧損，首季蝕6.1億美元或每股14美仙，遠差過預期，股價早段跌1.21%至45.91美元。

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