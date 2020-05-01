【產經專題】零利率大流行！儲蓄保險疫市失「息」

美國聯邦基金利率3月16日起下調至「零息」，10年期美債孳息隨即跌破1厘，全球債息幾近被推低外，連帶市民的儲蓄保險回報亦遭受牽連。有理財專家直言，美債息滑落，使保險公司的投資回報大受拖累，加上保險業務前景受疫情困擾，斷言險企新推的儲蓄保險產品的保證回報必遭下調，有機會跌至2厘以下，一旦香港疫情惡化使賠付率急升，個別公司或不派發非保證回報。

【債息與產品回報息息相關】

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀解釋，保險公司一般會將部分保費投資於債券以賺取回報，並將部分利息派予投保人，及從中賺取息差，故債息走勢與產品保證回報息息相關，當債息下行，險企削減保險儲蓄產品回報的誘因大增，建議食息一族宜趁早買入高息產品。

【短期高息產品快絕迹】

綜觀市場上的短期儲蓄保險，一般而言，供款期為兩年或者一次過繳款，保單期則為3至5年，期滿後買家可連本帶利取回資金，每年保證內部回報率介乎2至3厘。

值得留意的是，恒生保險的儲蓄人壽保障產品的保單期為5年，計及保費折扣後，期滿的內部回報率可達3.2厘，冠絕同業。以最低投保額供款兩年共約1,800美元(約1.4萬港元)計算，平均年息為57.6美元(約449港元)。此外，網上人壽保險公司Blue的儲蓄保險產品平均年息亦達3厘。

然而，保險產品比較平台10Life創辦人倫沛然表示，近月高回報的短期儲蓄產品已陸續下架，部分產品的保證回報率已回落1至1.5厘，坦言仍有3厘已屬非常高息。若美國維持無限量寬，相信債息以至儲蓄保險回報仍有下行壓力。

【非保證回報恐化灰】

值得留意的是，部分較長年期的儲蓄保險產品，同時具保證及非保證回報，於環球資產市場風雨飄搖下，後者恐怕亦「危危乎」。張佩儀指，保險公司一般因應投資回報及賠付情況，於年尾釐定非保證回報水平，如果年內資產市場回暖，將有助提高相關回報。

翻查具保證及非保證回報的儲蓄保險產品，張氏指，過往平均年回報合共約為3.5至4.5厘，當中保證回報部分或僅1至1.5厘，一旦非保證回報盡失，意味整體回報大打折扣之餘，甚或跑輸通脹。

【避險可購入債券基金】

除儲蓄保險及定期存息外，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，市民亦可考慮購買債券基金賺取穩定回報，部分年回報達4至5厘。市場上的債券基金一般投資於多個債券，具風險分散效果，且部分亦設每月派息。值得留意的是，由於基金價格可升可跌，若疫情再度惡化導致債券拋售潮，有機會出現「賺息蝕價」的風險。

【小知識：壽險種類多 收益計法大不同】

儲蓄保險屬於保守型的理財工具，一般可分為投資及保障兩大類，近年儲蓄人壽保險十分盛行，當中分紅類保單更大受歡迎，然而，坊間儲蓄分紅壽險眾多，投保人購買相關保險宜小心選擇。

投保儲蓄分紅壽險，某程度等於險商替投保人投資，故投保人通常可獲紅利分配，最主要的兩種紅利為「復歸紅利」及「現金紅利」。復歸紅利保單提供長線預期回報，故紅利不會即時派予受益人，而是由險商繼續滾存及投資。簡單而言，受益人領取保單價值時才獲真正價值。現金紅利保單較簡單，每年險商都會派發周年紅利，派發後受益人可自由提取。

險商每年會有預期保單收益，要注意的是，保單預期回報通常分為「保證紅利」及「非保證紅利」兩部分，此為儲蓄保險的賣點之一。保證紅利代表險商承諾予受益人的回報，而「非保證紅利」是指險商預期可產生的回報，由於屬於非保證，故險商可按投資情況好與壞而作調整。

【拆息恐跌穿1厘 定存高息不再】

事實上，隨着環球市況急劇波動，投資者目光轉投安全資產，銀行港元定期存款驟成「避風港」。不過，銀行界預期，疫情受控後，避險帶動的港元需求或回軟，銀行折借意欲則會提高，料一個月期港息本季將失守1厘關，定存息率勢隨之下跌。

香港金融管理局兩周內向銀行共注入逾200億港元，港元拆息呈現下跌趨勢。據財資市場公會資料，1個月期息於3月底曾飆至2.05厘，金管局多次注資後，拆息有回落迹象，周三(4月29日)報1.14厘，為連續6日下跌。

銀行存息走勢一般與拆息同步，態度較進取的中小型銀行，將3個月港元定存年利率由2.5厘，逐漸削減至2.05厘。大型銀行定價較低，3個月港元存息僅介乎1.4至1.6厘。

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，早前受新股招股及資金供應緊張等影響，以致港息高踞不下。隨環球央行陸續「放水」釋放流動性，疫情回穩令銀行拆借意欲提高，拆息及定期存息將逐漸回落，其中中小型銀行存息勢降至約1.5厘，相較現水平減幅多達0.5厘。然而，當大行與中小行之間的息口呈明顯差距，他料大行或有加息舉動，以免資金流走。

值得留意的是，過去數月有多間虛擬銀行陸續開業或試業，並紛推高息存款優惠吸客，例如已開業的眾安銀行於開戶活動送出加息券，3個月期息可達3.5厘，最高存款額5萬元。另一虛銀天星銀行，試業客戶敍做3個月港元定存，年息可達5厘，存款上限僅10萬元。分析認為，隨銀行業競爭加劇，未來傳統銀行加息誘因可望提高。

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