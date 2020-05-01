全球第一季智能手機出貨量大跌11.7%　史上最差

外國傳媒報道，國際市場研究公司IDC周五(1日)發表報告顯示，2020年第一季全球智能手機出貨量按年大減11.7%，至2.758億部，創有史以​​來最大按年減幅。

從地區來看，第一季最大跌幅是中國，出貨量按年減20.3%。由於中國佔全球出貨量近1/4，因此對整體市場產生了巨大影響。其他地區像美國和西歐，出貨量亦分別下跌16.1%和18.3%。

從廠商來看，三星在第一季售出了5,830萬部手機，雖然按年減18.9%，但仍以21.1%的市佔率重奪第一名，主要歸功於Galaxy A系列仍持續取得成功，5G旗艦產品Galaxy S20的較高價格也有助增加利潤。

華為在全球智能手機仍排第二，出貨量按年減17.1%，市佔率17.8%。該公司通過對Mate 30和P30系列，以及Honor的V30和9X系列進行降價，以及多樣化的線上線下通路組合來降低經濟下滑的影響。

蘋果公司則在期內售出了3,670萬部iPhone，以13.3%市佔率位居第三，出貨量僅跌0.4%，主要歸功於iPhone 11系列持續成功。

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