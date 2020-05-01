臨危受命！加拿大委任「08年海嘯」老將出任央行行長
2020年05月01日 22:22
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，現年58歲的經濟學家、加拿大前央行官員Tiff Macklem將接替Stephen Poloz，擔任加拿大央行行長。加拿大政府選擇了這位應對了2008至2009年金融危機的老將，來處理大流行帶來的經濟影響。
加拿大財政部和加拿大央行聯合聲明稱，目前為多倫多大學商學院院長的Macklem自6月3日起，開始擔任加拿大央行行長，任期7年。加拿大央行總部位於渥太華。
另外，C.D. Howe Institute發表報告指出，加拿大在2020年第一季正式進入衰退。報告稱，第一季的初步數據顯示經濟活動嚴重萎縮，並伴隨以勞動力市場弱勢，足以表明該國陷入了衰退。
該研究所的結論是，加拿大在2月達到了商業周期的頂峰，然後衰退在3月份開始，當時為了放慢冠狀病毒的傳播而採取了嚴格的社交遠離措施，非必要商業也被迫關閉。CD Howe使用加拿大統計局截至4月30日的初步GDP數據和就業數據做出了上述評估。
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