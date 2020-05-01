眼光奇準專家教路！宜趁低買入這類股份...

外國傳媒報道，金融市場動盪不平已達數月，大流行病令經濟遭遇重挫，從央行到普通投資者，所有人都想重新推高資產價格，這樣的環境注定讓基金經理們傾盡所能來研判大勢。

高盛資產管理Fundamental Equity團隊聯合負責人Katie Koch表示，這為活躍的基金經理們創造了空間，他們可以在指數以外搜尋有反彈潛力的公司。Koch提供諮詢建議的基金，在2020年跑贏基準指數的幅度高達80%。

她表示，要把目光投向超大型股票、韌性很強的科技股之外，尋找反彈的機會。「別和聯儲會對着幹，貨幣支持措施的規模和他們的購買對象，消除了股票市場大量的尾部風險，這在近期標指相對富有韌性的表現中得到了體現。」

她對客戶有何建議呢？繼續投資，但要尤其積極地尋找在公司層面存在的「大量」機會。最重要的是，公司要有財務實力來度過長期經濟停擺。從估值角度來看，Koch尋找的是相對於價值出現了大幅折讓的公司。此外，她尋找的企業還要享有行業增長機遇，她的團隊認為這些行業最終將會反彈。

以下是Koch和她的團隊正在探索的一些領域：

【先進製造業及3D打印】

雖然危機過後，會有更多公司採用「在家辦公」模式，但大部分員工可能還是會返回崗位。這將利好托兒、餐飲、清潔、小企業解決方案等行業，包括為小企業提供支付解決方案的公司。

Koch表示，她接觸過的許多企業高管表示，希望將供應鏈上部分最為脆弱的零組件本地化。如果成真，先進的製造業公司和3D打印公司可能就有很大的優勢，因為他們可以幫助控制勞動力成本。

【具實力旅遊股】

另外，Koch和她的團隊預計復甦將是逐步的，並預計千禧一代消費者體驗新鮮事務的趨勢會逐漸地恢復，經過精挑細選的旅遊類股票和相關板塊可能受益。

【5G相關】

最後，Koch說，這場危機的遺留影響之一將是對快速獲得數據的需求。與疫情前相比，可能有更多人會線上工作，這趨勢可能會延續幾代人。美國、甚至全球的5G資本支出或將因此加快。雖然許多數據行業相關企業表現富有韌性，但一些聚焦5G解決方案的半導體公司在價格和價值之間存在錯位。

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