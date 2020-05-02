美股中段曾挫逾600點　Tesla急跌近一成

美國總統特朗普威脅對中國徵收新關稅，加上科技股受壓，美股周五(5月1日)全線下挫。道指最新報23,794點，跌551點或2.26%，最多曾跌614點；標指最新報2,830點，跌81點或2.8%；納指最新報8,603點，跌286點或3.2%

個別科技巨擘公布業績後股價下挫，拖累整個板塊受壓。亞馬遜上季純利倒退29%，並警告今季可能錄得經營虧損最多15億美元，股價急挫8%，報2,275.7美元。

蘋果公司(Apple Inc.)上季收入好過預測，但該公司停止發放收入預測，為逾10年首次，引發市場對未來業績表現的憂慮，股價挫逾1%，報290.7美元。

此外，Facebook現挫2.23%，報200.2美元；Netflix則跌1.23%，報414.6美元。

電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克在其社交媒體發文，直言特斯拉股價過高；又指自己已變賣所有有形資產，沒有自己的房子，指現在是時候讓人們恢復自由。特斯拉股價急挫近一成，報704.35美元。

外國傳媒報道，特朗普揚言對中國徵收新關稅，並稱中美第一階段貿易協議「現時已變成次要」及「疫情令人無法接受」。據兩位美國官員透露，華府正討論報復中國的一系列選項，但這些行動還在初步階段，建議案尚未提交給特朗普本人。不過，特朗普的態度很明確，他說：「我們簽署貿易協議，他們必須要購買(美國貨)，實際上他們也買了很多，但隨着病毒爆發後，現在已變成次要的了。」

另有媒體引述消息人士稱，特朗普正探索阻止一個政府退休基金，投資於被視為國家安全風險的中國股票。聯邦政府的退休儲蓄基金──節儉儲蓄計劃(Thrift Savings Plan)準備轉移約500億美元(約3,900億港元)的國際投資資金，以與MSCI所有國家世界指數的投資權重保持一致。該指數涵蓋了包括中國在內的新興市場。

負責監督該基金的聯邦退休儲蓄投資委員會於2017年做出這筆資金，應不遲於2020年中轉移的決定。最近幾周，反對人士一直盡力阻止這行動。

消息人士稱，政府的行動可能會以「行政命令」的形式出現。一位高級政府官員表示，目前尚未作出任何決定。

數據方面，美國4月份Markit製造業採購經理指數(PMI)終值由初步估計的36.9點向下修訂為36.1點，低於市場預期的36.7點，為2009年3月以來最低。3月份數字為48.5點。指數進一步低於50點，顯示製造業加速收縮。

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